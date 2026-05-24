МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
"В середине недели состоится государственный визит в Казахстан. Там же, в Астане, пройдет новый саммит Евразийского экономического союза", — рассказал он.
Президент ранее предложил обсудить на этом мероприятии вопрос о планах Армении по ЕС. При этом премьер Никол Пашинян заявил, что не приедет на саммит из-за предвыборной кампании.
Глава армянского правительства неоднократно отмечал, что республика хочет стать членом Евросоюза. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в объединение.
Путин подчеркивал, что Армения имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.
При этом президент обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.