Путин посетит Казахстан с госвизитом - РИА Новости, 24.05.2026
12:47 24.05.2026 (обновлено: 13:29 24.05.2026)
Путин на следующей неделе посетит Казахстан с госвизитом

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин посетит Казахстан с госвизитом на следующей неделе.
  • В Астане пройдет саммит Евразийского экономического союза.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
"В середине недели состоится государственный визит в Казахстан. Там же, в Астане, пройдет новый саммит Евразийского экономического союза", — рассказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Армения рискует потерять все привилегии в рамках ЕАЭС, заявил Лавров
15 мая, 10:59
Президент ранее предложил обсудить на этом мероприятии вопрос о планах Армении по ЕС. При этом премьер Никол Пашинян заявил, что не приедет на саммит из-за предвыборной кампании.
Глава армянского правительства неоднократно отмечал, что республика хочет стать членом Евросоюза. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в объединение.
Путин подчеркивал, что Армения имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.
При этом президент обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Пашинян назвал подорожание российского газа для Армении невозможным
22 мая, 08:20
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинАстанаПавел ЗарубинЕвразийский экономический союзЕвросоюзАрменияНикол Пашинян
 
 
