16:24 24.05.2026 (обновлено: 16:26 24.05.2026)
Появились подробности ЧП в Петербурге, где обстреляли ребенка-музыканта

Персонал Мариинки оказал первую помощь раненному из травмата мальчику-музыканту

© РИА Новости / Алексей Даничев
Здание Мариинского театра
Здание Мариинского театра. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге в 11-летнего уличного музыканта, игравшего на саксофоне, выстрелили из пневматического пистолета.
  • Первую помощь пострадавшему оказали в медпункте Мариинского театра, рядом с которым произошел инцидент.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Первую медицинскую помощь 11-летнему саксофонисту, в которого выстрелили из пневматического пистолета в Минском переулке в Петербурге, оказали сотрудники Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
В воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирину Волк сообщила, что правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего уличного музыканта в Санкт-Петербурге. По словам Волк, сотрудники полиции установили, что 11-летний мальчик играл на саксофоне, что не понравилось 38-летнему мужчине, который выстрелил в ребенка из пневматического оружия из окна соседнего дома.
"Поскольку инцидент произошел вблизи Мариинского театра, пострадавшему была незамедлительно оказана медицинская помощь сотрудниками театра. Он был оперативно доставлен в медпункт театра, куда была вызвана скорая помощь, после чего он был направлен в Детскую городскую больницу Nº 19 имени К. А. Раухфуса, серьезных угроз его здоровью нет", - сообщили в театре.
В пресс-службе добавили, что Мариинский театр обеспокоен случившимся и следит за судьбой пострадавшего.
ПроисшествияСанкт-ПетербургИрина ВолкМариинский театрМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
