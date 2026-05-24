В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую сожительницу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петербурге мужчина облил кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и ударил ножом бывшую сожительницу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Мужчину, облившего кислотой свою знакомую и ударившего ее ножом, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти.

"Накануне вечером в полицию поступило сообщение о нападении на женщину в одной из квартир дома на Железноводской улице. По предварительным данным, 27-летний мужчина во время конфликта с бывшей сожительницей облил ее кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба

Пострадавшая 26-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее множественные химические ожоги по всему телу, а также травматические ранения. На месте происшествия полицейскими изъяты складной нож, канистра с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого", - заявили в пресс-службе.