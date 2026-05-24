Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую сожительницу - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 24.05.2026 (обновлено: 15:58 24.05.2026)
В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую сожительницу

В Петербурге разыскивают облившего кислотой и порезавшего ножом знакомую мужчину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге мужчина облил кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и ударил ножом бывшую сожительницу.
  • Пострадавшую 26-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными химическими ожогами и травматическими ранениями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Мужчину, облившего кислотой свою знакомую и ударившего ее ножом, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба главного управления МВД по городу и Ленобласти.
"Накануне вечером в полицию поступило сообщение о нападении на женщину в одной из квартир дома на Железноводской улице. По предварительным данным, 27-летний мужчина во время конфликта с бывшей сожительницей облил ее кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Житель Петербурга убил соседа по коммунальной квартире кувалдой
23 мая, 12:51
Пострадавшая 26-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее множественные химические ожоги по всему телу, а также травматические ранения. На месте происшествия полицейскими изъяты складной нож, канистра с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого", - заявили в пресс-службе.
Материалы переданы в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка-музыканта
Вчера, 12:59
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала