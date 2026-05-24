В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка-музыканта

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в ребенка-музыканта в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Мои коллеги из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего музыканта", — написала она на платформе "Макс".
О происшествии в дежурную часть сообщил прохожий.
Как выяснили сотрудники полиции, 11-летний мальчик играл на саксофоне, что не понравилось 38-летнему мужчине. Он выстрелил в ребенка из пневматического оружия из окна соседнего дома.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.