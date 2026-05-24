Песков призвал осторожно относиться к сувенирам с иностранными чипами

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что к сувенирам, которые содержат иностранные чипы, нужно относиться с осторожностью.

"Смотрите, китайский электронный значок, так же как значок электронный любой другой страны содержит микрочип. Что он там делает, мы же не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными", - добавил он.