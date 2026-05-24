13:02 24.05.2026
Песков призвал осторожно относиться к сувенирам с иностранными чипами

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что к сувенирам, которые содержат иностранные чипы, нужно относиться с осторожностью.
Ранее журналисты пресс-пула Белого дома сообщили, что американские сотрудники перед вылетом из Китая после визита в Поднебесную президента США Дональда Трампа выбросили все, что давали им местные чиновники.
"У каждой страны есть свои нормы безопасности. Я с уважением отношусь ко всем мерам безопасности, которые служба безопасности считает целесообразными". - прокомментировал ситуацию Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Смотрите, китайский электронный значок, так же как значок электронный любой другой страны содержит микрочип. Что он там делает, мы же не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными", - добавил он.
Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
