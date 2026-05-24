В Старобельске за время спасательной операции 15 раз объявляли угрозу атак
Специальная военная операция на Украине
20:38 24.05.2026 (обновлено: 21:50 24.05.2026)
В Старобельске за время спасательной операции 15 раз объявляли угрозу атак
ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Во время спасательной операции после удара ВСУ по колледжу в Старобельске неоднократно объявлялось об угрозе новых атак, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
  • Во время спасательной операции после удара ВСУ по колледжу в Старобельске 15 раз объявляли угрозу атак.
  • Глава ЛНР выразил надежду, что иностранным журналистам удастся показать истинное лицо киевского режима.
"Это настоящее военное преступление против мирных граждан. Сорок пять часов шла спасательная операция и 15 раз была опасность повторных ударов", — написал он на платформе "Макс".

Сегодня на месте трагедии побывало более 50 иностранных журналистов. Им в том числе показали обломки беспилотника ВСУ с антенной Starlink. Они также посетили больницу с пострадавшими.
Пасечник выразил надежду, что репортерам удастся показать истинное лицо террористического киевского режима.
"Не исключаю тот факт, что и это не поможет Западу понять, какого зверя в лице Украины они взрастили", — добавил он.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
 
