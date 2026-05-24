20:21 24.05.2026 (обновлено: 20:45 24.05.2026)
Глава ЛНР надеется, что иностранные СМИ смогут показать истинное лицо Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и глава ЛНР Леонид Пасечник общаются с иностранными журналистами
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил надежду, что иностранным корреспондентам, посетившим Старобельск, удастся показать истинное лицо террористического киевского режима.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Показали иностранным журналистам последствия чудовищного удара ВСУ по нашим спящим детям", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что иностранным журналистам хотели показать правду.
"Нам нечего скрывать. Правда за нами. Надеюсь, голоса иностранных корреспондентов смогут донести до западного мира истинную правду и им удастся показать истинное лицо террористического киевского режима. Не исключаю тот факт, что и это не поможет Западу понять, какого зверя в лице Украины они взрастили", - сообщил Пасечник.
Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскУкраинаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
