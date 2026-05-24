"Дни сочтены". Слова фон дер Ляйен после удара "Орешником" ужаснули Запад - РИА Новости, 24.05.2026
16:28 24.05.2026 (обновлено: 18:04 24.05.2026)

"Дни сочтены". Слова фон дер Ляйен после удара "Орешником" ужаснули Запад

© REUTERS / Yves Herman — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на российский удар возмездия по Украине.
  • Ранее в воскресенье она заявила, что российский удар якобы показывает отсутствие стремления Москвы к мирным переговорам, и призвала к усилению киевской системы ПВО.
  • Пользователи соцсети X обвиняют главу ЕК в поддержке коррумпированного правительства в Киеве и в том, что она игнорирует атаки Украины на гражданские объекты.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на российский удар возмездия по Украине.
Ранее в воскресенье председатель ЕК заявила, что российский удар возмездия по Украине якобы показывает отсутствие стремления Москвы к мирным переговорам. Она также призвала к усилению киевской системы ПВО.
"Вы не успокоитесь, пока от Украины ничего не останется. Все кончено, жестокие вы люди. У Украины нет шансов выиграть. Ваши дни сочтены", — написал один комментатор.
"Давайте, продолжайте поддерживать коррумпированное правительство в Киеве и приближать нас к третьей мировой войне! Очнись уже, Европа!" — обрушился с критикой другой.
"Не хотели бы вы прокомментировать украинскую атаку на российский колледж? Которая вынудила Россию применить эти ракеты?" — высказался третий.
"Какая грязная ложь! Ни слова за сутки до этого об атаке Украины на студенческое общежитие в Луганске, где были гражданские. В этом случае брюссельская леди "Бетонная прическа" хранила молчание", — добавил еще один пользователь.
"Она — самый глупый и бесчеловечный лидер ЕС", — резюмировали комментаторы.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты в ЛНР. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа — филиала Луганского государственного педагогического университета. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 студент, еще 42 получили ранения.
