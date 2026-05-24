МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал прекратить конфликт после российского удара возмездия.
"Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось", — написал он в Telegram-канале.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с этой территории и то, что рано или поздно они все равно сделают это.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.