Рейтинг@Mail.ru
"Надо заканчивать". В Киеве выступили с призывом после удара "Орешником" - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 24.05.2026 (обновлено: 22:23 24.05.2026)
"Надо заканчивать". В Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"

Депутат Рады Гончаренко призвал к завершению конфликта после удара "Орешником"

© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал к завершению конфликта после российского удара возмездия.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал прекратить конфликт после российского удара возмездия.
«
"Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось", — написал он в Telegram-канале.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Такая тупица!" Истерика Каллас после удара "Орешником" шокировала Запад
Вчера, 15:05
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с этой территории и то, что рано или поздно они все равно сделают это.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Минобороны назвало цели удара возмездия по Украине
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала