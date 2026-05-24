Полиция Нью-Йорка запретила уличный просмотр матча "Никс" из-за беспорядков - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
01:59 24.05.2026
Полиция Нью-Йорка запретила уличный просмотр матча "Никс" из-за беспорядков

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка не согласовала проведение уличного просмотра четвертого матча полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Нью-Йорк Никс" и "Кливленд Кавальерс" возле арены "Мэдисон Сквер Гарден" из-за нарушений общественного порядка, зафиксированных во время предыдущих фан-мероприятий, сообщает NY Post со ссылкой на источники в полиции.
Подчеркивается, что в ходе уличных просмотров матчей серии у арены собирались до шести тысяч человек. Правоохранительные органы отмечают, что часть собравшихся перепрыгивала полицейские ограждения и распивала алкогольные напитки на улицах. Отмечались также толчки, крики и драки. Кроме того, фиксировались эпизоды давки, а также попытки затруднения движения пешеходов и транспорта в районе проведения мероприятия.
"Первый и второй матчи показали, что ситуация на фан-мероприятиях возле "Мэдисон Сквер Гарден" становится все более проблемной. Только в прошлый раз были произведены шесть арестов, поэтому полиция не будет поддерживать проведение дальнейших мероприятий возле арены. При этом мы продолжим рассматривать заявки на проведение мероприятий в других местах", - приводятся слова представителя полиции Нью-Йорка.
Счет в противостоянии - 2-0 в пользу "Никс". Третья и четвертая встречи состоятся в ночь на воскресенье и вторник в Кливленде. Источник отмечает, что фан-зона на третий матч была заранее запланирована внутри нью-йоркской арены.
БаскетболНью-Йорк НиксКливленд КавальерсНБА
 
