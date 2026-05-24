Мухаммад назвал бокс коррумпированным после "грязной" победы Усика

- Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад назвал бокс коррумпированным видом спорта после победы Александра Усика над Рико Верхувеном.
- Украинец победил нидерландца техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя по итогам десяти раундов проигрывал по очкам.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Белал Мухаммад назвал бокс коррумпированным видом спорта после победы украинца Александра Усика над нидерландцем Рико Верхувеном в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Поединок между Усиком и кикбоксером Верхувеном состоялся в субботу на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) и завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. Как следует из записок судей, по итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам: двое арбитров зафиксировали равный счет (95-95), один отдавал нидерландцу преимущество в один раунд (96-94). Перед остановкой боя в 11-м раунде Усик отправил Верхувена в нокдаун, позднее рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга. В этот момент нидерландский спортсмен находился на ногах. Позднее Верхувен заявил, что подал официальный протест на остановку боя.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).
Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося в кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена Glory в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.