Мухаммад назвал бокс коррумпированным после "грязной" победы Усика

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Белал Мухаммад назвал бокс коррумпированным видом спорта после победы украинца Александра Усика над нидерландцем Рико Верхувеном в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося в кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена Glory в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.