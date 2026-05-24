Русский остается основным языком общения в Молдавии в повседневной жизни

КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Русский остается основным языком общения в многонациональной Молдавии в повседневной жизни вопреки принимаемым властями законам, заявила РИА Новости глава Русской общины в Молдавии Людмила Лащенова.

Молдавии День славянской письменности и культуры традиционно отмечается 24 мая и посвящен памяти святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Посол России Олег Озеров , ряд молдавских общественный деятелей, в том числе Лащенова, приняли в воскресенье участие в церемонии возложения цветов к памятникам русскому поэту Александру Пушкину , белорусскому первопечатнику Франциску Скорине, украинскому литератору Тарасу Шевченко , а также болгарскому поэту Христо Ботеву.

"Молдова — многонациональное государство. И поэтому тут никак без русского языка не обойдутся. Они (власти – ред.) могут принимать законы, какие они хотят, а в жизни по-другому все. В магазине, на базаре, в библиотеке, да вот и у памятника Пушкина, а сегодня там были представители разных национальностей, мы все говорим по-русски", - сказала Лащенова.

По ее словам, представители русской общины отдавали уважение и почтение всем тем, для кого дорога русская культура и все, что связано с ней.

"Болгарский язык очень похож на русский, и мы понимаем друг друга, и украинский очень похож на русский, и белорусский. Вот мы все славяне", - подчеркнула глава русской общины.

Русский язык традиционно используется в Молдавии как язык межнационального общения, однако с 2018 года и после решения Конституционного суда в 2021 году его особый статус неоднократно становился предметом споров. Суд признал закон о восстановлении особого положения русского языка неконституционным, при этом подтвердил право жителей получать образование и официальную информацию на русском в пределах действующих норм.