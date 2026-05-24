Рейтинг@Mail.ru
Русский остается основным языком общения в Молдавии в повседневной жизни - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 24.05.2026
Русский остается основным языком общения в Молдавии в повседневной жизни

Лащенова: русский остается основным языком общения в Молдавии в повседневности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Граждане Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Русский язык остается основным языком общения в повседневной жизни в Молдавии, несмотря на законы, принимаемые властями.
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Русский остается основным языком общения в многонациональной Молдавии в повседневной жизни вопреки принимаемым властями законам, заявила РИА Новости глава Русской общины в Молдавии Людмила Лащенова.
День славянской письменности и культуры традиционно отмечается 24 мая и посвящен памяти святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки. Посол России в Молдавии Олег Озеров, ряд молдавских общественный деятелей, в том числе Лащенова, приняли в воскресенье участие в церемонии возложения цветов к памятникам русскому поэту Александру Пушкину, белорусскому первопечатнику Франциску Скорине, украинскому литератору Тарасу Шевченко, а также болгарскому поэту Христо Ботеву.
Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В МИД объяснили проблемы в молдавской энергетике разрывом связей с Россией
Вчера, 07:31
"Молдова — многонациональное государство. И поэтому тут никак без русского языка не обойдутся. Они (власти – ред.) могут принимать законы, какие они хотят, а в жизни по-другому все. В магазине, на базаре, в библиотеке, да вот и у памятника Пушкина, а сегодня там были представители разных национальностей, мы все говорим по-русски", - сказала Лащенова.
По ее словам, представители русской общины отдавали уважение и почтение всем тем, для кого дорога русская культура и все, что связано с ней.
"Болгарский язык очень похож на русский, и мы понимаем друг друга, и украинский очень похож на русский, и белорусский. Вот мы все славяне", - подчеркнула глава русской общины.
Русский язык традиционно используется в Молдавии как язык межнационального общения, однако с 2018 года и после решения Конституционного суда в 2021 году его особый статус неоднократно становился предметом споров. Суд признал закон о восстановлении особого положения русского языка неконституционным, при этом подтвердил право жителей получать образование и официальную информацию на русском в пределах действующих норм.
В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране. Однако в 2025 году прозападная правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) выступила с законодательной инициативой о закрытии в Молдавии Российского центра науки и культуры. МИД Молдавии сообщил 13 февраля 2025 года, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Генпрокурор Молдавии заявил, что нашел деньги на покупку квартиры в подвале
23 мая, 14:35
 
В миреМолдавияРоссияКишиневАлександр ПушкинОлег ОзеровТарас Шевченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала