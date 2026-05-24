Одну из пострадавших при ударе ВСУ по общежитию эвакуировали в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бригада медицины катастроф выполняет медэвакуацию одной из пострадавших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР в Москву.
- Пострадавшая, девушка 2003 года рождения, находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бригада медицины катастроф выполняет медицинскую эвакуацию одной пострадавшей при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР в Москву, она в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"В настоящее время бригада медицины катастроф выполняет медэвакуацию еще одной пострадавшей – девушки 2003 года в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.