МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Одного пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске доставили в Москву, дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Молодой человек 2003 года рождения доставлен бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проводят комплексную диагностику, определяют план лечения", - сказал Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.