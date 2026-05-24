14:45 24.05.2026 (обновлено: 14:52 24.05.2026)
Пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске доставили в Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ.
Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске доставили в Москву.
  • Его состояние оценивается как тяжелое, врачи проводят комплексную диагностику и определяют план лечения.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Одного пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске доставили в Москву, дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Молодой человек 2003 года рождения доставлен бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России, дорогу он перенес удовлетворительно, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проводят комплексную диагностику, определяют план лечения", - сказал Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествияСтаробельскРоссияАлексей КузнецовМоскваЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
