Подростков, погибших при теракте ВСУ в ЛНР, начали хоронить в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростков, погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, начали хоронить в воскресенье.

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Подростков, погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, начали хоронить в воскресенье, первой похоронили 19-летнюю девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта, который оказывает помощь семьям жертв украинского удара.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.

"Сегодня в Белокуракино прошли первые похороны - хоронили Анну Погрибниченко — одну из студенток, погибших в результате атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске . Церемония прощания собрала десятки людей: родных, одноклассников и соседей", - сообщили в пресс-службе движения.

В пресс-службе движения уточнили, что девушке было всего 19 лет, через месяц у нее должна была состояться свадьба.

"Когда дроны ВСУ атаковали колледж, Аня выбежала на улицу, пытаясь спастись, но в этот момент прилетел второй дрон. Девушка погибла на месте, сгорев заживо. Хоронили Анну в закрытом гробу — ее тело было сильно повреждено", - рассказали в пресс-службе движения.

В "Народном фронте" уточнили, что окажут всестороннюю помощь в организации похорон, взяв на себя все расходы, чтобы поддержать семьи в этот тяжелейший момент.