Подростков, погибших при теракте ВСУ в ЛНР, начали хоронить в воскресенье - РИА Новости, 24.05.2026
22:14 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростков, погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, начали хоронить в воскресенье.
  • При атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек, пострадали 44.
  • Первые похороны одной из студенток, 19-летней Анны Погрибниченко, прошли в Белокуракино.
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Подростков, погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, начали хоронить в воскресенье, первой похоронили 19-летнюю девушку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта, который оказывает помощь семьям жертв украинского удара.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
"Сегодня в Белокуракино прошли первые похороны - хоронили Анну Погрибниченко — одну из студенток, погибших в результате атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске. Церемония прощания собрала десятки людей: родных, одноклассников и соседей", - сообщили в пресс-службе движения.
В пресс-службе движения уточнили, что девушке было всего 19 лет, через месяц у нее должна была состояться свадьба.
"Когда дроны ВСУ атаковали колледж, Аня выбежала на улицу, пытаясь спастись, но в этот момент прилетел второй дрон. Девушка погибла на месте, сгорев заживо. Хоронили Анну в закрытом гробу — ее тело было сильно повреждено", - рассказали в пресс-службе движения.
В "Народном фронте" уточнили, что окажут всестороннюю помощь в организации похорон, взяв на себя все расходы, чтобы поддержать семьи в этот тяжелейший момент.
"Эта трагедия — не просто статистика. Это боль, которая навсегда останется в сердцах близких. Мы скорбим вместе с семьей Ани и всеми, кто потерял родных в этот страшный день", - дополнили в пресс-службе.
В миреЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
