22:02 24.05.2026
В ЛНР люди продолжают нести цветы к стихийным мемориалам после атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельский колледж Луганского государственного педагогического университета
Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельский колледж Луганского государственного педагогического университета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганске и Старобельске люди продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах украинской атаки на колледж в ЛНР.
  • Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Люди в Луганске и Старобельске продолжают нести цветы и игрушки к двум стихийным мемориалам в память о жертвах украинской атаки на колледж в ЛНР, сообщила РИА Новости ректор Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Жанна Марфина.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР пострадали 65 человек, из них 21 – погиб. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
"Сегодня здесь, в Луганске, в нашем центральном вузе создана такая мемориальная история, куда жители Луганска приходят, чтобы отдать дань уважения, и чтят память погибших", - сообщила Марфина.
Она уточнила, что стихийный мемориал в Луганске образовался у памятника "Учителю" на территории университета. По словам ректора, также люди продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу на месте удара ВСУ в Старобельске.
