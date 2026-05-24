В ЛНР люди продолжают нести цветы к стихийным мемориалам после атаки ВСУ

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Люди в Луганске и Старобельске продолжают нести цветы и игрушки к двум стихийным мемориалам в память о жертвах украинской атаки на колледж в ЛНР, сообщила РИА Новости ректор Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Жанна Марфина.