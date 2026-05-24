В ЛНР появится мемориал в память о жертвах атаки ВСУ по колледжу - РИА Новости, 24.05.2026
21:41 24.05.2026
В ЛНР появится мемориал в память о жертвах атаки ВСУ по Старобельскому колледжу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Стихийный мемориал у общежития Старобельского колледжа
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Мемориал в память о жертвах атаки ВСУ по Старобельскому колледжу создадут в ЛНР, сообщила журналистам ректор Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Жанна Марфина.
"Обязательно в Старобельске мы увековечим память наших ребят, сегодня такая задача стоит", - сообщила журналистам Марфина, отвечая на вопрос о планах по созданию мемориала.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
