Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до 44
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 24.05.2026 (обновлено: 18:58 24.05.2026)
Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР увеличилось до 44

В Старобельске число пострадавших от атаки ВСУ увеличилось до 44 человек

Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
  • Число пострадавших при атаке ВСУ на Старобельский педагогический колледж в ЛНР увеличилось до 44 человек.
ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских боевиков на Старобельский педагогический колледж увеличилось до 44, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В результате удара пострадали 65 детей, (из них. — Прим. ред.) 21 погиб, остальные получили повреждения различной степени тяжести", — сказал он.

Пасечник добавил, что эта атака стала первой в истории республики, когда погибло такое количество детей.
Сегодня на месте трагедии побывало более 50 иностранных журналистов. Им в том числе показали обломки беспилотника ВСУ с антенной Starlink. Они также посетили больницу с пострадавшими.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
 
