Глава ЛНР встретил иностранных журналистов в Луганской больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЛНР Леонид Пасечник встретил иностранных журналистов в Луганской Республиканской клинической больнице.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Иностранных журналистов, прибывших в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, встретил лично глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты смогут задать ему интересующие вопросы.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.