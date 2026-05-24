В ЛНР восемь пострадавших при ударе ВСУ по колледжу остаются в больницах

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В больницах на лечении остаются восемь пострадавших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР, состояние одного из них остается крайне тяжелым, сообщили в Минздраве РФ.
"В больницах Луганской Народной Республики на лечении остаются восемь пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он добавил, по результатам телемедицинских консультаций было принято решение об эвакуации двух пострадавших на лечение в Москву в федеральные клиники.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.