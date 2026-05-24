Юрист рассказал, можно ли вписать криптовалюту в завещание

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криптовалюту можно вписать в завещание, рассказал юрист Владислав Ватаманюк.
  • Главная сложность связана с технической передачей ключей доступа к криптокошельку.
  • Важно обеспечить сохранность кодов доступа к криптовалюте и предоставить документы, подтверждающие ее легальное происхождение.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Криптовалюту можно вписать в завещание, однако главная сложность связана с технической передачей ключей доступа к криптокошельку, рассказал РИА Новости юрист Владислав Ватаманюк.
"Действующее законодательство не содержит ограничений на этот счет. В состав наследства может входить в том числе криптовалюта, которая с юридической точки зрения представляет собой обычное имущественное право, выраженное в цифровой форме", - рассказал Ватаманюк, адвокат, член Ассоциации юристов России.
Он добавил, что главная сложность - сохранить пароли и подтвердить, что криптовалюта получена законно. В связи с этим важно обеспечить сохранность кодов доступа к ней, а также предоставить на случай спора документы, подтверждающие ее легальное происхождение. Для этого можно воспользоваться конструкцией закрытого завещания или использовать такие способы хранения, как сейф или банковская ячейка.
Юрист отметил, что уведомлять налоговую о завещании криптовалюты не требуется только в случае, когда она получена не посредством майнинга.
