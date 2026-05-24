Киселев назвал отношения России и Китая зоной стабильности

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая являются зоной стабильности на фоне передела миропорядка, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Очень важный визит (президента РФ Владимира - ред.) Путина Китай . В условиях, когда налицо передел мира, а его кровавая фаза уже началась, отношения наших двух стран, слава Богу, - зона стабильности. Что и на все человечество оказывает оздоравливающее воздействие. Как давние друзья, президент Владимир Путин и председатель (КНР - ред.) Си Цзиньпин говорили на одном политическом языке", - передает слова Киселева ИС " Вести ".

Он обратил внимание, что это 25-й визит Путина в Китай и 40-я встреча российского и китайского лидеров в разных форматах. "Отношения не нуждаются во внешних эффектах, приоритет в смысле. В короткой приветственной речи председатель Си дважды назвал мир хаотичным и обвинил в разгуле односторонности и гегемонии мы знаем кого", - сказал гендиректор.

Ровно этот акцент Си Цзиньпин поставил и по итогам переговоров, тема китайского лидера явно тревожит, отметил Киселев.

"Путин подчеркнул неуязвимость, финансовую герметичность наших экономических связей", - сказал он.

Киселев обратил внимание и на организацию визита.

"Визит Путина в Пекин был с обеих сторон тщательнейшим образом подготовлен и потому компактен по времени. Если трехдневное пребывание там делегации американских миллиардеров во главе с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом выглядело как своего рода групповой политический туризм, то русско-китайская стремительность оказалась очень продуктивной", - отметил он.

Подписаны два базовых совместных документа, заявление о партнерстве и дружбе, декларация о новом типе международных отношений, плюс более 40 других документов о сотрудничестве в самых разных областях - от спорта и торговли до образования и атомной энергетики, безвиз между странами продлен на следующий год, напомнил он.

"Результативность – показатель взаимной способности к координации и объединению усилий", - заключил Киселев.