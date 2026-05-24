Киселев назвал отношения России и Китая зоной стабильности
23:49 24.05.2026

Киселев назвал отношения России и Китая зоной стабильности

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Киселев считает, что отношения России и Китая являются зоной стабильности на фоне передела миропорядка.
  • Он отметил, что Владимир Путин подчеркнул неуязвимость и финансовую герметичность экономических связей Москвы и Пекина.
  • В ходе визита президента России в Китай подписали два базовых совместных документа, заявление о партнерстве и дружбе, декларация о новом типе международных отношений, а также более 40 других документов о сотрудничестве в различных областях.
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая являются зоной стабильности на фоне передела миропорядка, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Очень важный визит (президента РФ Владимира - ред.) Путина в Китай. В условиях, когда налицо передел мира, а его кровавая фаза уже началась, отношения наших двух стран, слава Богу, - зона стабильности. Что и на все человечество оказывает оздоравливающее воздействие. Как давние друзья, президент Владимир Путин и председатель (КНР - ред.) Си Цзиньпин говорили на одном политическом языке", - передает слова Киселева ИС "Вести".
Он обратил внимание, что это 25-й визит Путина в Китай и 40-я встреча российского и китайского лидеров в разных форматах. "Отношения не нуждаются во внешних эффектах, приоритет в смысле. В короткой приветственной речи председатель Си дважды назвал мир хаотичным и обвинил в разгуле односторонности и гегемонии мы знаем кого", - сказал гендиректор.
Ровно этот акцент Си Цзиньпин поставил и по итогам переговоров, тема китайского лидера явно тревожит, отметил Киселев.
"Путин подчеркнул неуязвимость, финансовую герметичность наших экономических связей", - сказал он.
Киселев обратил внимание и на организацию визита.
"Визит Путина в Пекин был с обеих сторон тщательнейшим образом подготовлен и потому компактен по времени. Если трехдневное пребывание там делегации американских миллиардеров во главе с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом выглядело как своего рода групповой политический туризм, то русско-китайская стремительность оказалась очень продуктивной", - отметил он.
Подписаны два базовых совместных документа, заявление о партнерстве и дружбе, декларация о новом типе международных отношений, плюс более 40 других документов о сотрудничестве в самых разных областях - от спорта и торговли до образования и атомной энергетики, безвиз между странами продлен на следующий год, напомнил он.
"Результативность – показатель взаимной способности к координации и объединению усилий", - заключил Киселев.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. В среду в Пекине состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне.
