Латвийцы разгромили британцев в матче группового этапа ЧМ по хоккею

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сборная Латвии крупно обыграла команду Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A прошла в Цюрихе и завершилась со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу латвийцев, в составе которых шайбы забросили Мартиньш Дзиеркалс (10-я минута), Денис Смирнов (14), Рудолфс Балцерс (20), Эдуард Тралмакс (23), Харальд Эгле (37) и Ренарс Крастенбергс (39).
24 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
09:29 • Мартиньш Дзиеркалс
(Haralds Egle, Eduards Tralmaks)
13:25 • Денис Смирновс
(Микс Тумановс, Сандис Вилманис)
19:18 • Рудольфс Балцерс
(Денис Смирновс, Робертс Мамчицс)
22:03 • Eduards Tralmaks
(Рудольфс Балцерс, Alberts Smits)
36:19 • Haralds Egle
(Eduards Tralmaks)
38:41 • Ренарс Крастенбергс
(Сандис Вилманис, Alberts Smits)
Сборная Латвии набрала 9 очков и поднялась на четвертое место в таблице группы. Потерпевшие шестое поражение британцы (0 очков) остались на последней строчке, команда потеряла шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата мира. В плей-офф выйдут по четыре команды из двух групп по итогам семи туров.
В матче группы B, прошедшем во Фрибуре, сборная Дании обыграла команду Италии в серии буллитов со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0). Для итальянцев это поражение также стало шестым на турнире.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
