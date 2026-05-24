Хоккеисты "Локо" завоевали Кубок Харламова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославский «Локо» обыграл московский «Спартак» в шестом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стал обладателем Кубка Харламова.
- Встреча завершилась победой «Локо» со счетом 5:0, в составе ярославской команды хет-трик оформил Кирилл Емельянов.
- Для «Локо» этот трофей стал четвертым в истории, что является рекордом турнира.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ярославский "Локо" обыграл московский "Спартак" в шестом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стал обладателем Кубка Харламова.
Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). В составе "Локо" хет-трик оформил Кирилл Емельянов (3-я, 50-я и 55-я минуты), по шайбе забросили Степан Мешков (26) и Максим Масленицин (48). Шатаут оформил вратарь Степан Сафонов.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Локо". Для ярославской команды этот трофей стал четвертым в истории, что является рекордом турнира. Предыдущим обладателем Кубка Харламова был "Спартак".
Ранее ярославский "Локомотив" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4-2 в финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и второй сезон подряд завоевал Кубок Гагарина.