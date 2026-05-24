"Каролина" Свечникова сравняла счет в полуфинальной серии с "Монреалем"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" на своем льду в овертайме обыграла "Монреаль Канадиенс" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличился Эрик Робинсон (3-я минута), также дубль оформил Николай Элерс (38, 64). В составе "Монреаля" дублем отметился Джош Андерсон (12, 53).
24 мая 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
02:33 • Эрик Робинсон
37:03 • Николай Элерс
63:29 • Николай Элерс
11:11 • Джош Андерсон
52:51 • Джош Андерсон
Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов провел на льду чуть более 13 минут и не отличился результатными действиями, как и его соотечественник Андрей Свечников из "Каролины" сыграл более 17 минут за матч.
"Каролина" сравняла счет в серии до четырех побед - 1-1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Монреале 25 и 27 мая. Выигравшая серию команда выйдет в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем противостояния "Вегас Голден Найтс" - "Колорадо Эвеланш" (2-0 в серии).