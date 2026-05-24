МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские каратисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в Германии в дисциплине "кумите".
В воскресенье Гаджи Гаджиев, Эдуард Гаспарян, Макар Головин, Константин Коковуров, Юрик Оганнисян и Эрнест Шарафутдинов в матче за бронзу победили сборную Черногории.
Российские спортсмены принимали участие в турнире в нейтральном статусе и в сумме завоевали пять медалей. Ранее чемпионами стали Алтана Басангова и Гаспарян, бронзу завоевали Шарафутдинов и Оганнисян.