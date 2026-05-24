Рейтинг@Mail.ru
Аршавин посоветовал Тюкавину поскорее переходить в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:10 24.05.2026 (обновлено: 16:15 24.05.2026)
Аршавин посоветовал Тюкавину поскорее переходить в "Зенит"

Аршавин посоветовал Тюкавину перейти в "Зенит", чтобы стать чемпионом России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Константин Тюкавин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин посоветовал нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину перейти в петербургский "Зенит", чтобы стать чемпионом России.
  • В сезоне-2025/26 "Зенит" в 11-й раз стал победителем Российской премьер-лиги.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину нужно перейти в петербургский "Зенит", чтобы стать чемпионом России, заявил журналистам бывший футболист "сине-бело-голубых" и сборной России Андрей Аршавин.
В сезоне-2025/26 "Зенит" в 11-й раз стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" в последний раз становилось чемпионом страны в 1976 году.
«
"Если Батракова позовут в "ПСЖ", то надо (переходить), конечно, - сказал Аршавин. - Тюкавину в "Зенит" тоже надо, если хочет чемпионство".
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В завершившемся сезоне он забил 12 мячей в 30 официальных матчах за столичный клуб. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Зенит" готов заплатить за Тюкавина 20 миллионов евро, пишут СМИ
13 мая, 16:18
 
ФутболСпортРоссияИспанияАлексей СафоновТрансферы в РПЛАндрей АршавинКонстантин ТюкавинДинамо МоскваЗенитЧемпионат Испании по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала