Аршавин посоветовал Тюкавину поскорее переходить в "Зенит"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину нужно перейти в петербургский "Зенит", чтобы стать чемпионом России, заявил журналистам бывший футболист "сине-бело-голубых" и сборной России Андрей Аршавин.
В сезоне-2025/26 "Зенит" в 11-й раз стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). "Динамо" в последний раз становилось чемпионом страны в 1976 году.
"Если Батракова позовут в "ПСЖ", то надо (переходить), конечно, - сказал Аршавин. - Тюкавину в "Зенит" тоже надо, если хочет чемпионство".
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. В завершившемся сезоне он забил 12 мячей в 30 официальных матчах за столичный клуб. Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.