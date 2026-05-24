Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Расселл стал победителем квалификации к основной гонке на пятом этапе "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Лучший круг Расселл проехал за 1 минуту 12,578 секунды. Вторым в квалификации стал его напарник итальянец Кими Антонелли (отставание - 0,068 секунды), третьим - представитель "Макларена" британец Ландо Норрис (+0,151).
Также в первую десятку вошли: 4. Оскар Пиастри ("Макларен", +0,203), 5. Льюис Хэмилтон ("Феррари", +0,290), 6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +0,329), 7. Исак Хаджар ("Ред Булл", +0,357), 8. Шарль Леклер ("Феррари", +0,398), 9. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз", +0,702), 10. Франко Колапинто ("Альпин", +1,119).
Гонка состоится в воскресенье.