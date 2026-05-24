Россиянам рассказали, как сэкономить на счетах за воду - РИА Новости, 24.05.2026
09:06 24.05.2026
Россиянам рассказали, как сэкономить на счетах за воду

Решетников: сэкономить на счетах можно с водосберегающими устройствами

Счетчики учета воды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Установка счетчиков на воду позволяет российским семьям экономить примерно 500–1500 рублей в месяц.
  • Дополнительная экономия достигается за счет использования аэраторов для кранов и душевых насадок, которые снижают расход воды на 30–50%.
  • Изменение бытовых привычек, таких как закрытый кран во время чистки зубов и использование душа вместо ванны, может сократить расходы на воду примерно на 100–300 рублей в месяц.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет установки счетчиков, но и благодаря водосберегающим устройствам и бытовым привычкам, сообщил РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников.
"Счетчики на воду - это основа экономии в принципе. Без счетчика жилец платит по нормативу, который стимулирует установку приборов учета - то есть он достаточно высокий. Норматив на 1 человека - обычно 6–11 кубов холодной и 3–5 кубов горячей в месяц. Реально же мы потребляем среднестатистически 3-4 куба и 2-3 куба соответственно. … Экономия от установки счетчика даст 30–60% от суммы за воду сразу", - сказал он.
По оценке эксперта, установка счетчиков позволяет экономить примерно 500–1500 рублей в месяц, или 6000–18000 рублей в год.
По словам Решетникова, дополнительную экономию дают аэраторы для кранов и душевые насадки. "Они смешивают воду с воздухом, из-за чего давление ощущается то же, расход падает на 30–50%", - пояснил эксперт.
Использование таких устройств позволяет дополнительно сократить расходы примерно на 150–400 рублей в месяц, или 1800–4800 рублей в год.
Снизить расходы позволяет и контроль за сантехникой. "Главный пожиратель воды в квартире - бачок унитаза. Полный слив расходует 6-8 литров, экономичный (то есть с возможностью выборочно расходовать количество необходимой для смыва воды) - 3-4 литра", - привел данные собеседник агентства, добавив, что утечки воды в бачке выливаются в лишние 6 кубов холодной воды в месяц.
По его словам, устранение течи в бачке может сохранить еще 200–600 рублей в месяц, или 2400–7200 рублей в год.
Экономия также достигается за счет бытовых привычек, отметил Решетников. Закрытый кран во время чистки зубов позволяет сохранить до 15 литров воды за одну процедуру, а использование душа вместо ванны снижает расход воды на 100–150 литров.
Кроме того, посудомоечная машина расходует до 50% меньше воды по сравнению с мытьем посуды под проточной водой, добавил эксперт. По оценке Решетникова, изменение бытовых привычек может дополнительно сократить расходы на воду примерно на 100–300 рублей в месяц, или 1200–3600 рублей в год.
