Трио Якова Окуня завершило фестиваль "Джаз на Трех Горах"

Первый сезон джазового фестиваля «Джаз на Трех Горах» прошел 23 и 24 мая на территории Храма Николая Чудотворца в Москве.

Художественным руководителем фестиваля выступил пианист и композитор Яков Окунь.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Выступления Трио Якова Окуня и Биг-бэнда Академии джаза под управлением заслуженного артиста России Павла Овчинникова завершили фестиваль "Джаз на Трех Горах" в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

"Я процитирую Лейбница, который когда-то высказал потрясающую по точности мысль: "Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике". Музыка - это математика, которая ухитряется вызывать в нас невероятный эмоциональный отклик от происходящего в мире. Самое интересное - выяснять, как это происходит, как эта "математика" вызывает такой потрясающий эффект", - сказал со сцены джазовый обозреватель, ведущий фестиваля Михаил Митропольский.

Так, второй день фестиваля открыл Ансамбль Дениса Мельникова. В составе его биг-бэнда музыканты московского джаз-оркестра Академии джаза народного артиста России Игоря Бутмана . После выступил Ансамбль Ирины Родилес - артистки, чье имя занесено в Джазовую энциклопедию России. Вместе со своими музыкантами певица представила зрителям новые и необычные импровизации.

Вторую часть концертной программы открыло Трио Якова Окуня, основным направлением которого является мейнстрим-джаз. Вместе с вокалисткой Кариной Кожевниковой коллектив исполнил джазовые стандарты и классику в новых аранжировках. Также в этот вечер на сцену вышел Концертный биг-бэнд Академии джаза под руководством Павла Овчинникова. Для гостей фестиваля музыканты исполнили джазовые стандарты, произведения современных авторов и советские песни в оригинальных джазовых аранжировках.

Первый сезон ежегодного джазового фестиваля "Джаз на Трех Горах" организован по инициативе творческого общества "Руфъ" при Храме Николая Чудотворца на Трех Горах и Академии джаза и пройдет при поддержке департамента культуры Москвы.