Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин заявил, что футболист Джон Дуран не показал ничего внятного за полгода в клубе.
- Нападающий сборной Колумбии провел за "Зенит" девять матчей во всех турнирах с февраля по май и забил два мяча.
- 14 мая "Зенит" сообщил, что Дуран покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель председателя правления по спортивному развитию петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что футболист Джон Дуран не показал ничего внятного за полгода в клубе.
"Никто не может описать, что это было. Не общался с ним ни разу. Возможно, он хотел играть, но не получилось", - сказал Аршавин журналистам.
Аршавину 44 года. Он работает в "Зените" с 2019 года. Выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, а также с 2012-го по 2015-й. В составе команды полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Он бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу.
