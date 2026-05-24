"Никто не понял, что это было": Аршавин в шоке от игры Дурана за "Зенит" - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
16:06 24.05.2026 (обновлено: 16:10 24.05.2026)
© Фото : соцсети ФК "Зенит"Джон Дуран
Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : соцсети ФК "Зенит"
Джон Дуран. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин заявил, что футболист Джон Дуран не показал ничего внятного за полгода в клубе.
  • Нападающий сборной Колумбии провел за "Зенит" девять матчей во всех турнирах с февраля по май и забил два мяча.
  • 14 мая "Зенит" сообщил, что Дуран покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель председателя правления по спортивному развитию петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что футболист Джон Дуран не показал ничего внятного за полгода в клубе.
"Зенит" арендовал нападающего сборной Колумбии Дурана у саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно. С февраля по май Дуран провел за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча. 14 мая "Зенит" сообщил, что игрок покинул расположение клуба по личным обстоятельствам.
"Никто не может описать, что это было. Не общался с ним ни разу. Возможно, он хотел играть, но не получилось", - сказал Аршавин журналистам.
Аршавину 44 года. Он работает в "Зените" с 2019 года. Выступал за "Зенит" с 1999 по 2008 год, а также с 2012-го по 2015-й. В составе команды полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Он бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу.
