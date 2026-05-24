В центре Москвы экс-звезда "Спартака" перевернулся на машине - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
16:46 24.05.2026 (обновлено: 17:39 24.05.2026)
В центре Москвы экс-звезда "Спартака" перевернулся на машине

Вести: в центре Москвы перевернулось авто экс-футболиста "Спартака" Прудникова

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников попал в аварию в центре Москвы.
  • Его автомобиль Voyah столкнулся с иномаркой Porsche, в результате чего машина спортсмена перевернулась.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников попал в аварию в центре Москвы, его автомобиль перевернулся, сообщает ИС "Вести".
По данным ИС "Вести", автомобиль бывшего футболиста "Спартака" Прудникова попал в аварию в центре Москвы, при этом сам игрок находился за рулем Voyah, когда столкнулся с иномаркой Porsche. Отмечается, что в результате столкновения машина спортсмена перевернулась.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили РИА Новости факт ДТП, не называя имени пострадавшего.
"По предварительным данным, примерно в 15.10 на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадал один человек", - сказали в главке.
Собеседник агентства добавил, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ФутболМоскваАлександр ПрудниковСпартак МоскваPorsche PanameraМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
