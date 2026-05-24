В Дагестане "Газель" столкнулась с "КамАЗом", есть пострадавшие

МАХАЧКАЛА, 24 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и "КамАза" в Дагестане, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

« "По системе 112 поступило сообщение о столкновении пассажирской "Газели" и грузового автомобиля "КамАЗ" в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района . По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении

По данным ведомства, всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта

В управлении уточнили, что всего в "Газели" находились десять человек, из них двое детей. На месте происшествия работают спасатели.