В Дагестане "Газель" столкнулась с "КамАЗом", есть пострадавшие
14:21 24.05.2026 (обновлено: 14:40 24.05.2026)
В Дагестане "Газель" столкнулась с "КамАЗом", есть пострадавшие

В Дагестане при столкновении "Газели" и "КамАЗа" пострадали 6 человек

© Фото : ГУ МЧС РФ по Республке Дагестан/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района столкнулись пассажирская "Газель" и грузовик "КамАЗ".
  • В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, всех пострадавших доставили в ЦГБ Кизилюрта.
МАХАЧКАЛА, 24 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и "КамАза" в Дагестане, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
«
"По системе 112 поступило сообщение о столкновении пассажирской "Газели" и грузового автомобиля "КамАЗ" в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.
В управлении уточнили, что всего в "Газели" находились десять человек, из них двое детей. На месте происшествия работают спасатели.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила РИА Новости, что в связи с ДТП с участием пассажирского микроавтобуса организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияКизилюртовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
