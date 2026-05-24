В Дагестане "Газель" столкнулась с "КамАЗом", есть пострадавшие

- В Дагестане в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района столкнулись пассажирская "Газель" и грузовик "КамАЗ".
- В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, всех пострадавших доставили в ЦГБ Кизилюрта.
МАХАЧКАЛА, 24 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и "КамАза" в Дагестане, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
«
"По системе 112 поступило сообщение о столкновении пассажирской "Газели" и грузового автомобиля "КамАЗ" в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.
В управлении уточнили, что всего в "Газели" находились десять человек, из них двое детей. На месте происшествия работают спасатели.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила РИА Новости, что в связи с ДТП с участием пассажирского микроавтобуса организована проверка. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.
