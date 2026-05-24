В Дагестане врачи прооперировали мужчину после ДТП с "Газелью"

МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Врачи прооперировали и спасли мужчину, который был в критическом состоянии после ДТП с пассажирской "Газелью" в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Состояние одного из пациентов было критическим - травма живота, внутреннее кровотечение. Быстрые действия врачей позволили спасти мужчину. Он был прооперирован, проводится интенсивная терапия", - говорится в сообщении.

По данным министерства, всего травмы разной степени тяжести получили восемь человек, трое из них были госпитализированы, остальным помощь оказали амбулаторно. Среди пострадавших с легкими травмами была и беременная женщина: после осмотра специалиста и проведения УЗИ рисков не выявлено. Будущая мама передана под наблюдение акушер-гинеколога по месту жительства, добавили в ведомстве.