Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору букета учителю на последний звонок.

При выборе букета следует проверить состояние стебля и эластичность лепестков цветов.

После покупки букет нужно поставить в воду и провести дополнительные манипуляции для сохранения свежести цветов.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Выбирая букет учителю на последний звонок, следует обращать внимание на состояние стебля и эластичность лепестков, чтобы цветы простояли как можно дольше, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Последние звонки в российских школах в 2026 году пройдут 26 мая.

"В связи с приближением последнего звонка Роспотребнадзор делится рекомендациями о том, как правильно выбрать букет и сохранить его свежесть. При выборе цветов в первую очередь рекомендуется проверить, не пересох ли стебель. Для роз, например, признаком свежести является наличие "рубашки" – нижних, более плотных лепестков, окружающих бутон. Лучше всего для долгого хранения букета подходят полураскрытые бутоны", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что необходимо обратить внимание на эластичность лепестков. Если они выглядят поникшими и не возвращаются в первоначальное состояние, это может свидетельствовать о несвежести цветов, которую некоторые продавцы могут скрывать искусственными украшениями.