Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок
04:52 24.05.2026 (обновлено: 11:02 24.05.2026)
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок

РИА Новости: при выборе букета надо проверять эластичность лепестков

Выпускницы с букетами цветов на празднике "Последний звонок"
Выпускницы с букетами цветов на празднике "Последний звонок" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору букета учителю на последний звонок.
  • При выборе букета следует проверить состояние стебля и эластичность лепестков цветов.
  • После покупки букет нужно поставить в воду и провести дополнительные манипуляции для сохранения свежести цветов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Выбирая букет учителю на последний звонок, следует обращать внимание на состояние стебля и эластичность лепестков, чтобы цветы простояли как можно дольше, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Последние звонки в российских школах в 2026 году пройдут 26 мая.
"В связи с приближением последнего звонка Роспотребнадзор делится рекомендациями о том, как правильно выбрать букет и сохранить его свежесть. При выборе цветов в первую очередь рекомендуется проверить, не пересох ли стебель. Для роз, например, признаком свежести является наличие "рубашки" – нижних, более плотных лепестков, окружающих бутон. Лучше всего для долгого хранения букета подходят полураскрытые бутоны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что необходимо обратить внимание на эластичность лепестков. Если они выглядят поникшими и не возвращаются в первоначальное состояние, это может свидетельствовать о несвежести цветов, которую некоторые продавцы могут скрывать искусственными украшениями.
После покупки букет следует поместить в воду, толстые стебли лучше срезать наискосок, а жесткие – обломать или расщепить. Кроме того, лучше удалить нижние листья. В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть.​
