Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору букета учителю на последний звонок.
- При выборе букета следует проверить состояние стебля и эластичность лепестков цветов.
- После покупки букет нужно поставить в воду и провести дополнительные манипуляции для сохранения свежести цветов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Выбирая букет учителю на последний звонок, следует обращать внимание на состояние стебля и эластичность лепестков, чтобы цветы простояли как можно дольше, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Последние звонки в российских школах в 2026 году пройдут 26 мая.
"В связи с приближением последнего звонка Роспотребнадзор делится рекомендациями о том, как правильно выбрать букет и сохранить его свежесть. При выборе цветов в первую очередь рекомендуется проверить, не пересох ли стебель. Для роз, например, признаком свежести является наличие "рубашки" – нижних, более плотных лепестков, окружающих бутон. Лучше всего для долгого хранения букета подходят полураскрытые бутоны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что необходимо обратить внимание на эластичность лепестков. Если они выглядят поникшими и не возвращаются в первоначальное состояние, это может свидетельствовать о несвежести цветов, которую некоторые продавцы могут скрывать искусственными украшениями.
После покупки букет следует поместить в воду, толстые стебли лучше срезать наискосок, а жесткие – обломать или расщепить. Кроме того, лучше удалить нижние листья. В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть.
Роспотребнадзор рассказал, как продлить жизнь цветов
30 ноября 2025, 00:43