20:59 24.05.2026
Журналист Боуз: западные СМИ куда-то исчезают, когда Киев атакует мирных жителей

  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске, где произошла атака ВСУ на колледж.
  • Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западные СМИ не освещают атаки ВСУ на мирных жителей.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, заявил, что западные СМИ куда-то исчезают, когда их украинские друзья-убийцы атакуют невинных мирных жителей.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Западные СМИ нигде не видно, когда их друзья-убийцы нападают на невинных мирных жителей", - написал Боуз в соцсети Х.
Боуз также опубликовал видео, где он ходит по жилым помещениям попавшего под удар здания и задается вопросом, существует ли в Европе хоть какая-либо ответственность, учитывая, что европейские власти выделили 90 миллионов евро украинским "психопатам" на подобные теракты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСтаробельскЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
