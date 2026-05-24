МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, заявил, что западные СМИ куда-то исчезают, когда их украинские друзья-убийцы атакуют невинных мирных жителей.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Боуз также опубликовал видео, где он ходит по жилым помещениям попавшего под удар здания и задается вопросом, существует ли в Европе хоть какая-либо ответственность, учитывая, что европейские власти выделили 90 миллионов евро украинским "психопатам" на подобные теракты.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.