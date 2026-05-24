Посетивший ЛНР ирландский журналист назвал киевский режим террористическим
15:53 24.05.2026
Посетивший ЛНР ирландский журналист назвал киевский режим террористическим

Боуз после посещения Старобельска назвал киевский режим террористическим

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, назвал киевский режим террористическим.
  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, назвал киевский режим террористическим.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Иностранные журналисты ведут репортаж с завалов на месте луганского общежития, где украинские дроны убили 21 студента. Киев - это террористический режим... Мы скорбим по жертвам украинской террористической атаки", - написал Боуз в соцсети X.
К своим публикациям журналист прикрепил фрагменты видео от телеканала RT, посвященные трагедии.
"Когда мы услышим от Запада осуждение террористического режима в Киеве?" - добавляет Боуз.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
