Посетивший ЛНР ирландский журналист назвал киевский режим террористическим

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз, посетивший место удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, назвал киевский режим террористическим.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
К своим публикациям журналист прикрепил фрагменты видео от телеканала RT, посвященные трагедии.
"Когда мы услышим от Запада осуждение террористического режима в Киеве?" - добавляет Боуз.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.