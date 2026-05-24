Верхувен подал официальный протест на остановку боя с Усиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рико Верхувен подал официальный протест на остановку поединка против Александра Усика.
- Поединок завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя по итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам.
- Для Верхувена, специализирующегося в кикбоксинге, этот бой был вторым в карьере по правилам профессионального бокса.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Нидерландец Рико Верхувен сообщил, что подал официальный протест на остановку поединка против украинца Александра Усика за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Поединок прошел на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) и завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде. В опубликованных записках судей видно, что по итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам: двое арбитров зафиксировали равный счет (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал нидерландцу преимущество в один раунд (96-94).Перед остановкой боя в 11-м раунде Усик отправил Верхувена в нокдаун, позднее рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга. В этот момент нидерландский спортсмен находился на ногах.
"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно", - написал Верхувен в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося в кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена GLORY в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.
