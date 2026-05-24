Усик проигрывал Верхувену по очкам до остановки поединка, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Усик проигрывал Рико Верхувену по очкам по итогам десяти раундов.

Поединок завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик уступал по очкам представителю Нидерландов Рико Верхувену по итогам десяти раундов, следует из судейских записок, фотографии которых опубликовал аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Поединок прошел на территории комплекса пирамид в Гизе Египет ) и завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

В опубликованных записках судей видно, что по итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам: двое арбитров зафиксировали равный счет (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал нидерландцу преимущество в один раунд (96-94).

Перед остановкой боя в 11-м раунде Усик отправил Верхувена в нокдаун, позднее рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга. В этот момент нидерландский спортсмен находился на ногах. После боя Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка.