Усик проигрывал Верхувену по очкам до остановки поединка, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Усик проигрывал Рико Верхувену по очкам по итогам десяти раундов.
- Поединок завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.
- Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик уступал по очкам представителю Нидерландов Рико Верхувену по итогам десяти раундов, следует из судейских записок, фотографии которых опубликовал аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.
В опубликованных записках судей видно, что по итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам: двое арбитров зафиксировали равный счет (95-95 и 95-95), в то время как один отдавал нидерландцу преимущество в один раунд (96-94).
Перед остановкой боя в 11-м раунде Усик отправил Верхувена в нокдаун, позднее рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга. В этот момент нидерландский спортсмен находился на ногах. После боя Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).
Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося в кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена GLORY в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.