Проигравший Усику боксер устроил скандал

"Они остановили бой после гонга. Думаю, мы просто подадим апелляцию, потому что это не имеет никакого смысла. Когда подошел рефери, я не был в ауте или что-то в этом роде. Я смотрел на рефери и думал: "Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили". Для меня это было бессмысленно. Он должен это осознавать. Конечно, ошибки случаются, но рефери должен признать ее. Пересмотреть эпизод и сказать, что либо бой не состоялся, либо мы обращаемся к судейским запискам. А если обращаться к запискам, то я вел", - заявил Верхувен на видео Boxing News, опубликованном в соцсети Х.