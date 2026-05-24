Проигравший Усику боксер устроил скандал

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Нидерландец Рико Верхувен заявил, что намерен подать апелляцию на остановку поединка против украинца Александра Усика за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
"Они остановили бой после гонга. Думаю, мы просто подадим апелляцию, потому что это не имеет никакого смысла. Когда подошел рефери, я не был в ауте или что-то в этом роде. Я смотрел на рефери и думал: "Почему ты останавливаешь, мы уже почти закончили". Для меня это было бессмысленно. Он должен это осознавать. Конечно, ошибки случаются, но рефери должен признать ее. Пересмотреть эпизод и сказать, что либо бой не состоялся, либо мы обращаемся к судейским запискам. А если обращаться к запискам, то я вел", - заявил Верхувен на видео Boxing News, опубликованном в соцсети Х.
Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося в кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена GLORY в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.