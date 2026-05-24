Тихонов заявил об упадке российского биатлона

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил РИА Новости, что вид спорта в стране находится на невысоком уровне.
Тихонов был главой СБР с 1996 по 2008 год. С 2020 года организацией руководит двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Майгуров.
"Я же смотрю биатлон и вижу, на каком невысоком уровне биатлон сейчас находится. Я же могу понять профессиональным взглядом, кто и как выглядит на трассе - и на этапах Кубка мира, и у нас в России. Если у нас спортсмены, которые уже хотели заканчивать карьеру два-три года назад, попадают в призеры соревнований, то какой же это уровень? О чем мы можем говорить?" - сказал Тихонов.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство СБР и Белорусской федерации биатлона в Международном союзе биатлонистов (IBU).