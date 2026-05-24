"Акрон" расстался с тренером, спасшим команду от вылета из РПЛ
19:47 24.05.2026
"Акрон" расстался с тренером, спасшим команду от вылета из РПЛ

И. о. тренера "Акрона" покинул клуб после сохранения места в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурат Искаков и еще четыре члена тренерского штаба покинули команду.
  • Заур Тедеев покинул пост главного тренера «Акрона» после поражения от «Крыльев Советов», его заменил Мурат Искаков.
  • «Акрон» сохранил место в высшем дивизионе РПЛ, несмотря на поражение в ответном стыковом матче.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинского "Акрона" Мурат Искаков и еще четыре члена тренерского штаба покинули команду, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
17 мая после разгромного поражения от самарских "Крыльев Советов" (1:4) пост главного тренера "Акрона" оставил Заур Тедеев. Его заменил Искаков. Теперь вместе с Искаковым из команды ушли Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.
"После игры с "Крыльями" мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова. Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привел команду к закономерному сохранению прописки в элите. При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей мы завершим сотрудничество", - заявил генеральный директор клуба Константин Клюшев.
В субботу "Акрон" на домашнем поле проиграл волгоградскому "Ротору" (0:1) в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ, но сохранил место в высшем дивизионе благодаря победе в первой игре со счетом 2:0.
Искакову 53 года. Он работал в штабе "Акрона" с октября 2024 года. Калашников, Шайхов и Савченко пришли в клуб в декабре 2023 года вместе с Тедеевым, а Аброскин присоединился к тольяттинцам в январе 2026 года.
