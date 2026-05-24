"Акрон" расстался с тренером, спасшим команду от вылета из РПЛ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинского "Акрона" Мурат Искаков и еще четыре члена тренерского штаба покинули команду, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
17 мая после разгромного поражения от самарских "Крыльев Советов" (1:4) пост главного тренера "Акрона" оставил Заур Тедеев. Его заменил Искаков. Теперь вместе с Искаковым из команды ушли Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.
"После игры с "Крыльями" мы приняли решение расстаться с Зауром Тедеевым и назначили исполняющим обязанности Мурата Искакова. Для Мурата Салимовича наш выбор был неожиданным, но спасибо ему, что он взял на себя эту ответственность и привел команду к закономерному сохранению прописки в элите. При этом у нас было джентльменское соглашение с тренерами, что после переходных матчей мы завершим сотрудничество", - заявил генеральный директор клуба Константин Клюшев.
Искакову 53 года. Он работал в штабе "Акрона" с октября 2024 года. Калашников, Шайхов и Савченко пришли в клуб в декабре 2023 года вместе с Тедеевым, а Аброскин присоединился к тольяттинцам в январе 2026 года.
23 мая, 20:33