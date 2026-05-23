Зырянов высказался о трансферных планах "Зенита"
20:54 23.05.2026 (обновлено: 22:00 23.05.2026)
Зырянов высказался о трансферных планах "Зенита"

Зырянов: трансферные слухи вокруг "Зенита" не имеют ничего общего с реальностью

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов заявил, что текущие трансферные слухи, связанные с клубом, не имеют ничего общего с реальностью.
  • «Зенит» объявил о переходе 26-летнего защитника Кевина Андраде из «Балтики», колумбиец подписал контракт до конца сезона-2030/31.
  • 17 мая «Зенит» в седьмой раз за восемь лет выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все текущие трансферные слухи, связанные с петербургским "Зенитом", не имеют ничего общего с реальностью, заявил председатель правления футбольного клуба Константин Зырянов.
В субботу "Зенит" объявил о переходе 26-летнего защитника Кевина Андраде из "Балтики". Колумбиец подписал контракт до конца сезона-2030/31.
"26 мая у меня вместе с Сергеем Богдановичем Семаком запланирована рабочая встреча с Алексеем Борисовичем Миллером - на ней четко обозначим наши возможности, определим конкретные цели на трансферную кампанию по усилению состава, после чего начнется активная фаза работы. Все слухи или инсинуации, которые появляются вокруг нашей команды на данный момент, ничего общего с реальностью не имеют", - приводятся слова Зырянова в Telegram-канале "Зенита".
"Зенит" 17 мая в седьмой раз за восемь лет выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).
