На Западе указали на неудобную деталь в переговорах по Украине
07:42 23.05.2026 (обновлено: 07:44 23.05.2026)
На Западе указали на неудобную деталь в переговорах по Украине

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель в очередной раз доказывают, что западные страны сорвали заключение мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет American Conservative.
"Показания Юлии Мендель, полученные из вторых рук, дополняют неопровержимые доказательства того, что многообещающий дипломатический путь к прекращению войны был заблокирован США, Великобританией и другими западными странами", — говорится в публикации.
При этом многие эксперты, как подчеркивается в статье, сочли показания Мендель заслуживающими доверия и согласующимися с известными фактами.
Юлия Мендель 11 мая дала интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором заявила, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года была готова согласиться на все требования России ради прекращения войны, а также, что Владимир Зеленский — одно из главных препятствий на пути к миру.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия также говорил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
