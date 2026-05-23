16:36 23.05.2026 (обновлено: 16:37 23.05.2026)
Гражданин Ирака замышлял покушение на дочь Трампа, пишут СМИ

Дочь президента США Иванка Трамп и президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Ирака планировал покушение на дочь президента США Иванку Трамп.
  • У злоумышленника была схема дома Иванки Трамп во Флориде, а в соцсетях он оставлял посты с угрозами.
  • Гражданина Ирака арестовали в Турции и экстрадировали в США, где ему предъявили обвинения в подготовке 18 нападений.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гражданин Ирака, предположительно, планировал покушение на дочь президента США Иванку Трамп, у него в распоряжении была схема ее дома во Флориде, а в соцсетях злоумышленник оставлял посты с угрозами, утверждает газета New York Post, ссылаясь на источники, включая бывшего заместителя военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне.
"Недавно захваченный Мохаммад Бакер Саад Давуд аль-Саади… пообещал убить Иванку и даже имел в распоряжении схему ее дома во Флориде", - утверждает издание.
По сведения газеты, аль-Саади арестовали в Турции еще 15 мая и экстрадировали в США, где ему предъявили обвинения в подготовке в общей сложности 18 нападений, в том числе в Амстердаме, в Лондоне и Торонто.
Как утверждается в публикации, иракец мог быть, предположительно, связан с КСИР. В США мотивы злоумышленника связывают с убийством командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Кудс" Касема Сулеймани в результате проведенной в январе 2020 г операции в районе аэропорта Багдада.
