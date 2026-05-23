Бусе стал победителем теннисного турнира ATP 500 в Гамбурге - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
18:47 23.05.2026 (обновлено: 18:48 23.05.2026)
Бусе стал победителем теннисного турнира ATP 500 в Гамбурге

  • Перуанец Игнасио Бусе стал победителем грунтового теннисного турнира категории ATP 500 в Гамбурге.
  • В финале Бусе, 57-я ракетка мира, победил американца Томми Пола со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Перуанец Игнасио Бусе стал победителем грунтового теннисного турнира категории ATP 500 в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 2,2 млн евро.
В финале 57-я ракетка мира Бусе нанес поражение шестому сеяному американцу Томми Полу со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.
Для 22-летнего Бусе, который пробился в основную сетку через квалификацию, этот титул стал первым в карьере на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
