Бусе стал победителем теннисного турнира ATP 500 в Гамбурге

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Перуанец Игнасио Бусе стал победителем грунтового теннисного турнира категории ATP 500 в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 2,2 млн евро.
В финале 57-я ракетка мира Бусе нанес поражение шестому сеяному американцу Томми Полу со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.
Для 22-летнего Бусе, который пробился в основную сетку через квалификацию, этот титул стал первым в карьере на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).