Тьен стал победителем теннисного турнира в Женеве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американский теннисист Лернер Тьен стал победителем грунтового турнира категории ATP 250 в Женеве, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
В финальном матче занимающий 20-е место в мировом рейтинге четвертый сеяный Тьен обыграл 42-ю ракетку мира аргентинца Мариано Навоне со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут.
Тьену 20 лет, он сыграл в своем третьем финале на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завоевал второй титул в карьере. В ноябре 2025 года американец выиграл дебютный титул на турнире во французском Меце. Навоне сыграл в своем четвертом финале, на его счету один выигранный турнир.