Студентов из разрушенного ВСУ общежития в ЛНР направили домой

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Студенты, проживавшие в общежитии Старобельска, по которому ударили вооруженные силы Украины, направлены к местам постоянного проживания, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Уточнятся, что в связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая всех обучающихся учебных заведений перевели на дистанционный формат обучения.