16:15 23.05.2026 (обновлено: 16:16 23.05.2026)
Студентов из разрушенного ВСУ общежития в ЛНР направили домой

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студентов из разрушенного ВСУ общежития Старобельска направили к местам постоянного проживания.
  • Всех обучающихся учебных заведений перевели на дистанционный формат обучения.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Студенты, проживавшие в общежитии Старобельска, по которому ударили вооруженные силы Украины, направлены к местам постоянного проживания, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
"Студенты, проживавшие в общежитии, направлены к местам постоянного проживания", - говорится в сообщении .
Уточнятся, что в связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая всех обучающихся учебных заведений перевели на дистанционный формат обучения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.
СтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
