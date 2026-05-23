Студентов из разрушенного ВСУ общежития в ЛНР направили домой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Студентов из разрушенного ВСУ общежития Старобельска направили к местам постоянного проживания.
- Всех обучающихся учебных заведений перевели на дистанционный формат обучения.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Студенты, проживавшие в общежитии Старобельска, по которому ударили вооруженные силы Украины, направлены к местам постоянного проживания, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Уточнятся, что в связи с чрезвычайной ситуацией с 22 мая всех обучающихся учебных заведений перевели на дистанционный формат обучения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.