Минпросвещения отправит в детские центры студентов Старобельского колледжа
15:58 23.05.2026
Минпросвещения отправит в детские центры студентов Старобельского колледжа

Минпросвещения отправит в детские центры студентов из общежития колледжа в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения отправит на отдых несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа.
  • По поручению главы Минпросвещения Сергея Кравцова будут выделены путевки в детские центры.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
"Студенты Старобельского профессионального колледжа и Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет отправятся на отдых и оздоровление в подведомственные Минпросвещения РФ детские центры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что путевки будут выделены по поручению главы министерства Сергея Кравцова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 16 человек.
