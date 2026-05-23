Степашин дал оценку современной сатире в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, отметил, что современная сатира в России проявляется в отношении к литературе и реализации законов, регулирующих эту область.

Степашин выразил сомнение в способности современной сатиры без литературного авторитета выполнить роль социального антисептика.

XXI Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит на Дворцовой площади с 21 по 24 мая.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Современная сатира в России проявляется в отношении самой литературы и реализации регулирующих область законов, отметил в беседе с РИА Новости президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

"Сатира есть, особенно по отношению к нашей литературе. Как закон примут, так это сатира", - сказал он, отвечая на вопрос, существует ли в современной России сатира.

В рамках пленарной сессии Книжного салона в Санкт-Петербурге Степашин задался вопросом, способна ли современная сатира без литературного авторитета выполнить ту же роль социального антисептика, что и "История одного города" Михаила Салтыкова-Щедрина

"Мне вот интересно было бы, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин оценил бы сегодняшнее положение в нашей отечественной литературе, когда включился закон о наркотиках, о ЛГБТ* ", - высказался Степашин.

XXI Санкт-Петербургский международный книжный салон на Дворцовой площади проходит в Северной столице с 21 по 24 мая.